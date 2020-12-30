ATO Başkanı Baran: "Kovid-19'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız. Hedefimiz, üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracatla dünyanın dört bir yanında ticaret yapabilir hale getirmek." ifadelerini kullandı. Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'e ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıldan beklentilerini paylaştı. Salgının her sektörün teknolojiyle bütünleşme mecburiyetini ortaya koyduğuna işaret eden Baran, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle hızlı bir değişimin başladığını, Kovid-19'un bunun "körükleyicisi" olduğunu aktardı. Baran, ATO üyelerinin salgın sürecinde dijital dünyada ticaret yapabilmelerini sağlamak için ihtiyaç duydukları yeterliliğe sahip olmaları konusunda "E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği" başlattıklarına dikkati çekti. Baran, üyelerinin 7 gün 24 saat ücretsiz eğitim alabilecekleri "Ankara Ticaret Akademisi" çevrim içi eğitim platformunu da hayata geçirdikleri bilgisini verdi.

Yeni dönemde ticaretin şifrelerinin teknolojide saklı olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti: "Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini e-ticaret ile aşacağız. Hedefimiz, üyelerimizi e-ticaret ve e-ihracatla dünyanın dört bir yanında ticaret yapabilir hale getirmek, e-ticaret ve e-ihracata hız kazandırmak. Yeni dönemde e-ticaretin geleneksel perakende satışlara göre oranının 2, 3 kat artacağı tahmin ediliyor." - "Salgından sıyrıldığımız ölçüde performansımız iyileşecek" Baran, Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadeleyi sağlık sistemi açısından gelişmiş birçok ülkeye nazaran başarıyla yönettiğini vurgulayarak, "Ülke olarak dinamik yapımızın bu süreçte büyük faydasını gördük. Dezenfektan, maske, önlük gibi salgınla mücadelede önemli ürünleri süratle üretip, yurt dışına ihraç etmeyi başardık. Yine çok kısa sürede solunum cihazı üretip ihracatını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Salgının, tedarik zincirlerini zayıflattığına değinen Baran, yeni dönemde Türkiye'nin dünyanın yeni tedarikçisi olmak üzere çalışmalar yapabileceğini kaydetti.

Baran, üçüncü çeyrekte alınan tedbirlerin de sayesinde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde başlayan toparlanmanın devam edeceğine işaret ederek, "Sanayimizden gelen üretim endeksi verileri doğrultusunda dördüncü çeyreği küçülmeden kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Salgından sıyrıldığımız ölçüde performansımız iyileşecek." değerlendirmesinde bulundu. - "Hizmet sektörüne destek" Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ikinci kez faaliyetleri sınırlandırılan restoran, lokanta, kafe ve kantin gibi işletmelerin 2020'de zor günler geçirdiğine dikkati çeken Baran, bu süreçte bir kısım işletmenin kapanıp, bir daha hiç açılmadığını, bir kısmının ise açıldığını ancak cirolarının yüzde 20 seviyelerinde kaldığını aktardı. Baran, bu kapsamda hizmet ana sektörü altında bulunan alanlara desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı. Mart ayında Türkiye’ye de sıçrayan salgın nedeniyle, normal gündemlerini bir kenara bıraktıklarını belirten Baran, "O günden bu yana, mesai gözetmeksizin tüm gücümüz ve imkanımızı salgın önlemlerinin üyelerimiz üzerindeki etkilerini hafife indirmeye yoğunlaştırdık." ifadesini kullandı.