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ATO Başkanı Menteş: "Rehavete kapılmak yok"

ADANA HABERLERİ  | 26.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Adana Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimli genel kurul sonrası görev dağılımı yaptı.

ATO Başkanı Menteş: "Rehavete kapılmak yok"

Adana Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimli genel kurul sonrası görev dağılımı yaptı. Başkan Uzman Dr. Selahattin Menteş, “Artan pandemi sürecinde rehavete kapılmak yok” dedi.
ATO’da Yönetim Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Selahattin Menteş, Genel Sekreterliğe Dr. Ahmet Suntur, Sayman Üyeliğe Dr. Figen Sunay Demir Kardeş, Veznedar Üyeliğe Dr. Sedat Gül, Üyelikleri Dr. Mehmet Reyhan, Dr. Nalan Kükürt ve Dr. Figen Doğan Güneş getirildi.
Görev dağılımı sonrası ilk açıklamasını yapan Adana Tabip Odası (ATO) Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının görevlerini özveriyle yaptıklarını belirterek, "Hastalarını kurtarma çabaları nedeniyle virüs kapan, vefat eden meslektaşlarımız oldu. Yaşamını yitiren meslektaşlarıma rahmet diliyorum. Ülkemizin birçok ilinde Covid-19 vaka sayılarında inişler çıkışlar yaşanmaktadır. Aylar sonra ilimiz Adana’da vaka sayılarında Sağlık Bakanının da açıkladığı gibi artışlar olmuştur. Sağlık çalışanları canları pahasına oluşturduğu iyi tablo gittikçe bozulmaya başlamıştır. Ben buradan tüm hekim ve sağlık çalışanları ile tüm vatandaşlarımızı uyarıyorum ‘lütfen rehavete kapılmayın, korunma tedbirlerine uyun, diyorum” dedi.

ATO Başkanı Menteş:

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