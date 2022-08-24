ATO, sınavda başarılı olan perakende sektörü çalışanlarını belgelendirdi

Ankara Ticaret Odasının (ATO) sektörlerin gelişimine yönelik sunduğu mesleki yeterlilik belgelendirme çalışması kapsamında, sınavda başarı kazanan perakende sektörünün çalışanları sertifikalandırıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO ile Ankara Perakendeciler Derneği iş birliği kapsamında düzenlenen "Satış Danışmanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı"nı tamamlayan personele belgeleri verildi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, GİMAT'ta düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, sektörlerin iş gücü gereksiniminin büyük bölümünü karşılayan mesleki eğitimin, zincirin önemli bir halkası olduğunu bildirdi.

Baran, ATO yönetimi olarak üyelerinin sorunlarını çözebilmek ve destek sağlayabilmek amacıyla faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Faaliyetlerimiz arasında yer alan eğitim başlığı, ATO olarak sunduğumuz hizmetlerin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Nitelikli iş gücü için eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Burada bugün eğitimlerini tamamlayarak belgelendirilen arkadaşlarımız önemli vasıflar kazanmış şekilde çalışmalarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Baran, "Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe–II Projesi" kapsamında satış ve pazarlama alanlarında yetkinlik kazandıran belgeleme programlarının, isteyen üyeler için devam ettiği bilgisini verdi.

Ankara Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan da çalışmalarından dolayı ATO ve ATO İnovasyon Danışmanlık Eğitim AŞ'ye teşekkür ederek, "ATO ile daha fazla iş birliği ve koordinasyon içinde olmak istiyoruz. ATO ile birlikte perakendecilik sektörünün sorunlarında sesimizi daha güçlü çıkartabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sınavı başarıyla tamamlayarak “Satış Danışmanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan çalışanlara belgeleri takdim edildi.

