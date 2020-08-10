Atölye Odunpazarı çalışmalarına başladı

Odunpazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Atölye Odunpazarı (ATOP) çalışmalarına başladı.

ATOP, üniversitelerin Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Grafik Tasarım, Endüstriyel Tasarım gibi bir çok bölümde okuyan öğrenciler ile çalışmalarını yürütecek. TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi’nin desteklediği ATOP, Odunpazarı’na daha sanatsal bir görünüm kazandıracak. Çalışmalarda ise estetik ve işlevsellik ön planda olacak. “Birlikte Hayal Et, Birlikte Tasarla” felsefesine uygun şekilde çalışan ATOP, genç uzman ekip ile halkı bir araya getirerek, projeleri birlikte hayata geçirecek.

ATOP, son olarak Odunpazarı Kent Konseyi mahalle meclisleri başkanları, muhtarlar ve Odunpazarı Kent Konseyi yöneticileri ile bir araya geldi. Mahallelerde var olan ihtiyaçların konuşulduğu toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Meclis başkanları ve muhtarların önerilerini not alan ATOP, edindikleri bilgiler doğrultusunda mahallelerdeki çalışmalarına başlayacak.

