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ATSO Başkanı Çetin: " AÜ ile her konuda işbirliği halindeyiz."

ANTALYA HABERLERİ  | 23.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin’e nezaket ziyaretinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.Başkan Çetin, " Üniversite ile hemen her konuda işbirliği halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu ilişkimizin gelişerek devam etmesini ümit ediyorum" dedi.
Başkan Davut Çetin ve Rektör Özlenen Özkan, ziyarette Akdeniz Üniversitesi ve ATSO arasında devam eden projeler ve işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.
ATSO’nun vizyon projelerinden Antalya 4.0 çalışmasını Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüklerini hatırlatan Başkan Davut Çetin, pandemi sürecinde hazırlanan Covid -19’un Antalya Ekonomisi’ne Etkileri Raporu’nun da yine Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde hazırlanarak, TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşıldığını vurguladı.
ATSO’nun Akdeniz Üniversitesi’nde görevli 3 danışman hoca ile çalıştığını belirten Davut Çetin, “Akdeniz Üniversitesi kentimiz ve ülkemiz için çok önemli bir kurum. ATSO olarak uzun yıllardır bir çok konuda birlikte çalışıyoruz ve projeler üretiyoruz. ATSO olarak Akdeniz Üniversitesi’nde sektörlerin ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapan öğrencilere yüksek lisans tezleri konusunda destek veriyoruz. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Lojistik Bölümü öğrencilerine staj desteği veriyoruz. Bu öğrencilerimizin tamamına yakını işe yerleştirildi. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon ve Girişimcilik Merkezimiz İNOVATSO, üniversitemizin hizmetinde. Son olarak Akdeniz Üniversitesi Roket Takımı çalışmalarının bir kısmını İNOVATSO’da gerçekleştirdi ve hala da çalışıyorlar. Antalya Kültür Sanat ve ATSO Kaleiçi Evi güzel sanatlar konusunda birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. ATSO Akademi’de üniversite hocalarımız katkıda bulunuyorlar. Yine Akdeniz TTO ile birlikte Tarım İnovasyon Ödülleri’ni yapıyoruz. Ziraat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile çalışmalarımız var. Görüldüğü gibi hemen her konuda işbirliği halindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu ilişkimizin gelişerek devam etmesini ümit ediyorum. ” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya’nın başta turizm ve tarım olmak üzere Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olduğunu belirten Özkan, son dönemde Akdeniz Üniversitesi’nin özellikle sağlık alanındaki çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanda ses getirdiğini ve sağlık turizminde kentin adının ön plana çıkmasını sağladığını vurguladı. Özkan, Üniversite ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin gelişmesi için her türlü işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

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