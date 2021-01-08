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ATSO Başkanı Davut Çetin’den TFF’ye çağrı

08.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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ATSO Başkanı Davut Çetin’den TFF’ye çağrı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarının Antalya’da oynatılması talebinde bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarının Antalya’da oynatılması talebinde bulundu. Pandemi sebebi ile Antalya’da turizmin yeteri geliri getirmediğini söyleyen Çetin, futbolun şehre can suyu olabileceğini belirtti.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarının Antalya’da oynatılması talebinde bulundu. Covid-19 dolayısıyla getirilen kısıtlamalardan en büyük zararı turizm sektörünün gördüğünü, Türkiye’nin turizm başkenti konumundaki Antalya’nın pandemiden en çok etkilenen kent olduğunu vurgulayan Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu’nin maçları Antalya’da oynatma yönünde alacağı kararın turizm ve bağlı sektörlere can suyu olacağını söyledi.
Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Süper ligde ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası maçları Antalya’da oynanması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Davut Çetin, öneriyi sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Antalya bölgesi sahip olduğu uluslararası spor tesisleri ile Akdeniz çanağındaki en önemli spor turizmi destinasyonu konumunda. Sadece kamp döneminde yerli ve yabancı 2 bine yakın kulübü ağırlıyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl turizm sektörü büyük bir darbe yedi. Antalya ekonomisinin omurgası durumundaki turizmdeki kayıp, turizme bağlı pek çok sektörü vurdu. Futbol maçlarının kentimize alınması bir nebze olsun rahatlatabilir” dedi.

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