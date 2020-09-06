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ATSO Başkanı Göktaş: “Pandemiye rağmen ihracat rakamları arttı”

AKSARAY HABERLERİ  | 06.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray’ın pandemiye rağmen ihracat rakamlarını aştığını söyledi.Aksaray’ın ihracattaki yükselişini pandemi döneminin de durduramadığının altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “İhracat destek ofisimizin, Türkiye ihracatçılar meclisinden edindiği verilere dayanarak hazırladığı rapora göre ilimizdeki ihracatçı firmalarımız son üç ayda pandemi sürecine rağmen ihracat rakamlarını artırmıştır.

ATSO Başkanı Göktaş: “Pandemiye rağmen ihracat rakamları arttı”

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray’ın pandemiye rağmen ihracat rakamlarını aştığını söyledi.
Aksaray’ın ihracattaki yükselişini pandemi döneminin de durduramadığının altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “İhracat destek ofisimizin, Türkiye ihracatçılar meclisinden edindiği verilere dayanarak hazırladığı rapora göre ilimizdeki ihracatçı firmalarımız son üç ayda pandemi sürecine rağmen ihracat rakamlarını artırmıştır. 2019 Temmuz ayında 9 milyon dolarlık ihracat rakamını 2020 Temmuz’da yaklaşık 11 milyon dolar seviyesine çıkaran Aksaraylı ihracatçılarımız, 2019 Ağustos ayında 8.9 milyon dolar seviyesinde olan ihracat rakamını, 2020 yılı Ağustos ihracat rakamını 10.5 milyon doların üstüne taşımıştır. Bu rakamlara baktığımızda ilimizin covid-19’a rağmen ihracatta kayba uğramadığını aksine pozitif yönde artış gösterdiğini gözlemleyebiliriz. Buradan yola çıkarak firmalarımızın daha fazla ihracata yönelmesi gerektiğini de belirtebiliriz. Bu noktada ihracat yapmak isteyen üyelerimizin odamıza gelerek ihracat destek ofisimizden bilgi almasını dile getirebiliriz. Son olarak, ihracat destek ofisimizin bizlere iletmiş olduğu tahminlere göre, 2020 yılı sonuna kadar özellikle otomotiv, yedek parça, metal, tarım ve tekstil alanında ihracat rakamlarında yakalanan ivme devam edecektir" dedi.

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Akşam
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Yatsı
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Aksaray Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Didem Eczanesi
Merkez
Kahraman Eczanesi
Merkez
Yeni Mutlu Eczanesi
Merkez
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