ATSO ile İş Bankası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye İş Bankası arasında özel bir protokol imzalandı. Protokole göre oda üyesi işletmeler, Türkiye İş Bankası’nın bankacılık ürünlerinden uygun koşullarla yararlanabilecek.

Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törenle imzalanan protokol çerçevesinde, İş Bankası tarafından ATSO üyelerine KOBİ’ler için El Birliği ile Devam Destek Paketi sunuldu.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, “Protokol doğrultusunda uzun yıllardır şehrimize hizmet veren Türkiye İş Bankası’nın üyelerimize daha fazla hizmet vermesi, ekonomik koşulların daha fazla iyileştirilmesi en büyük arzumuzdur. Türkiye İş Bankasından bu tür kolaylaştırıcı imkanlar bekliyoruz. Böyle bir protokole imkan tanıdıkları için tüm İş Bankası camiasına şimdiden teşekkür ediyorum. Umarız hayırlı uğurlu olur” dedi.

Protokol kapsamında ATSO üyelerine, krediler aylık eşit taksit ödemeli veya 6 aya kadar ödemesiz dönemli olarak kullandırılabileceği gibi 3 ayda bir eşit taksit ödemeli yapıda da kullandırılabilecektir. Ödemesiz dönemli kullandırımlarda ödemesiz dönem boyunca hem ana para, hem de faiz ödemesi alınmayacaktır.



