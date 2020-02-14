ATSO “KÖK” Ödülleri son başvuru tarihi 21 Şubat’a uzatıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bu yıl ilk kez verilecek “KÖK Ödülleri”nin daha önce 14 Şubat olarak belirtilen son başvuru tarihinin yoğun ilgi nedeniyle 21 Şubat’a uzatıldığını açıkladı.

ATSO’nun geleneksel ödül törenlerini tek bir çatı altında toplayan ve kısa adı “KÖK” olan “Kente Önem Katanlar” Ödülleri’ne yoğun bir başvuru olduğunu belirten Davut Çetin, “ATSO KÖK Ödülleri’nin gördüğü ilgiden çok memnunuz. KÖK Ödülleri için çok sayıda başvuru aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu yıl ilk kez verileceği için yoğun talep üzerine başvuru süresini bir hafta uzatma kararı aldık. Kişi veya kuruluşlar 21 Şubat tarihine kadar www.kenteonemkatanlar.org web sayfası üzerinden kendi adlarına da başvurabilirler, aday da önerebilirler” dedi.

"Kişiler de kurumlar da aday olabilir"

KÖK Ödülleri kapsamında “İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre,Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması, Basın” olmak üzere toplam 10 kategoride “Kent Ödülleri” verileceğini belirten Çetin, “KÖK, Kente Önem Katanlar başlığının kısaltmasıdır. ATSO KÖK, kentin önemine atıf yapmakta, ekonominin kentin köklü değerleriyle birlikte gelişeceğini ifade etmektedir. Bir kenti kent yapan köklü kuruluşları, tarihi değerleri, kentin kültürü, eğitim, bilim, sanat gibi zenginlikleridir. Bir kent ekonomisi, kuruluşları, eğitimi, sanatı, basınıyla bir bütün olarak gelişebilir. ATSO olarak geleneksel ödül kategorilerimizden vazgeçmeden geleneklerimizi ve geleceğimizi ‘Kente Önem Katanlar’, KÖK Ödülleri çatısı altında birleştirdik. Bu yıldan itibaren geleneksel ödül kategorilerimizin yanı sıra Kent Ödülleriyle artık sadece üyelerimize değil, Antalya’ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlara da ödül veriyoruz. Böylece ATSO Ödüllerini, aynı zamanda kent adına Antalya ödülüne dönüştürüyoruz. Bu ödüller hem kişilere hem kurum veya kuruluşlara verilebilir. Kent ödüllerinin bazılarına üyelerimizin de şirket olarak başvurmalarını önemsiyorum. Çünkü çevre, eğitim, sosyal sorumluluk, kültür-sanat ödüllerimizin asıl amacı bu konularda hem kent hem üyelerimiz nezdinde farkındalığı artırmak ve teşvik edici olmaktır. Günümüzde bir şirketin değeri sadece cirosuyla değil, çevreye, eğitime, sanata katkısıyla, sosyal sorumluluk projeleriyle ölçülmektedir. Artık kişilerin özgeçmişlerinde bile sosyal sorumluluk çalışmalarına bakılmaktadır. Dolayısıyla üyelerimizin bu kategoride de yarışmasını da önemsiyoruz" dedi.