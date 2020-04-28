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ATSO üyelerine TOBB nefes kredisi

AKSARAY HABERLERİ  | 28.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray’da korona virüsten etkilenen ve cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için TOBB nefes kredisinin devreye alındığını açıkladı.ATSO üyelerinin virüsün başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten ATSO Başkanı Göktaş, “Ülkemiz genelinde korona virüs yayılımından bu yana özellikle cirosu küçük işletmelerimiz finans bulmakta zorluk yaşıyordu.

ATSO üyelerine TOBB nefes kredisi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray’da korona virüsten etkilenen ve cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için TOBB nefes kredisinin devreye alındığını açıkladı.
ATSO üyelerinin virüsün başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten ATSO Başkanı Göktaş, “Ülkemiz genelinde korona virüs yayılımından bu yana özellikle cirosu küçük işletmelerimiz finans bulmakta zorluk yaşıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından başlatılan nefes kredisi ile bu zorluklar bir nebze olsun giderilecektir. Hayata geçirilen nefes kredisi, 25 milyonun altındaki işletmelerin başvuracağı bir kredidir. Bu kapsamda nefes kredisine başvurmak isteyen üyelerimiz odamızdan alacakları üye belgeleri ile bankaya başvurabileceklerdir. Ayrıca virüs kapsamında da üyelerimiz belgelerini odamıza gelmeden online olarak odamız web sitesinden de alabilirler. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacaktır. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek. Kredinin yüzde 80’i Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. Toplamda 6 milyar TL kaynak yaratılarak, 40 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı beklenmektedir.

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