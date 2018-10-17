SPOR

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.10.2018 08:12 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı olay nedeniyle gündemden düşmeyen Arda Turan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, kariyeri hızla düşüşe geçen Arda Turan'ın futbol kariyerine devam edeceği ülkeyi açıkladı.

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Milliyet Gazetesi'nin duayen spor yazarı Attila Gökçe, son yaşanan olayların ardından Arda Turan'la ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm:

"Başakşehir Spor Kulübü, kuruluşundan beri en kritik dönemi yaşıyor.

Borçları yok. Kimseyle kavgaları yok. UEFA, Financial Fair Play ilkeleri, CAS, TFF gibi kurumlarla alıp veremediği de yok.

Sadece Arda için hiç de hak etmedikleri büyük sıkıntıları var.

Pazartesi akşamı yaptıkları olağanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Arda’ya 2,5 milyon TL ceza verdiklerini açıkladılar. Karar ve yaptırım hakları saklı.

"SÖZLEŞMESİNİ FESH EDEBİLİRLERDİ"

İsteseler, kiralık filan demeden, PFDK’dan aldığı cezaya dayanarak sözleşmesini feshedebilirlerdi. Bu soruyu Başkan Göksel Gümüşdağ’a sordum: “Böyle bir uygulama yaparsak, onu uçurumdan aşağı atıp öldürmüş olabiliriz” dedi. Sonradan açıkladıkları karar da bu yaptırımın şimdilik uygulanmadığını gösteriyor.

"ÇİN YOLLARI GÖZÜKÜYOR"

Göksel Gümüşdağ sabırsızlıkla yılbaşını bekliyor.

Marco Polo gibi... Arda Turan’a da galiba Çin yolları görünüyor."

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