AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarının yüzde 57'si kendi alanlarında istihdam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye'de işitme engelli gençlere yönelik yükseköğretim düzeyinde eğitim sağlayan ilk ve tek kurum olma özelliğini taşıyan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Engelliler Entegre Yüksekokulundan mezun olanların yüzde 57'sinin kendi alanında çalıştığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bünyesinde dört program bulunan yüksekokulda, işitme engelli gençlerin nitelikli eğitim ortamlarında mesleki eğitim almaları sağlanarak, hem mesleki hem sosyal yaşamlarında engellilik ayrımını aşıp toplumda saygın ve üretken bireyler olmaları için gayret edildiği belirtildi.

Yüksekokulun, uygulamalı güzel sanatlar bölümünde, grafik sanatlar ana sanat dalı, seramik ana sanat dalı, bilgisayar kullanımı bölümünde, bilgisayar operatörlüğü ön lisans programı, mimarlık ve şehir planlama bölümünde ise yapı ressamlığı ön lisans programları eğitiminin verildiği ifade edilen açıklamada, Engelliler Entegre Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrencilere bir yıl zorunlu Türkçe hazırlık sınıfı okutulduğu aktarıldı.

Dönem başında yapılan seviye tespit ve muafiyet sınavlarından başarılı olan öğrencilerin ise kazandıkları programın birinci sınıfından başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüksekokul, hizmet sunduğu öğrenciler bağlamında Türkiye'de tek olma özelliğine sahipken dünya genelinde de sayılı kurumlar arasında yer alıyor. İşitme engelli gençlerin atölyeleri, bölümlerin ihtiyaçları doğrultusunda her öğrencinin bir bilgisayarı olacak şekilde Anadolu Üniversitesi tarafından güncel teknoloji ile donatılmış durumda. Tüm programları staj zorunluluğu olan Engelliler Entegre Yüksekokulunda staj öncesi, sırası ve sonrasındaki süreçleri tanıtmak ve izlemek amacıyla staj koordinatörü bulunuyor.

AÜ Engelliler Entegre Yüksekokulu öğrencileri mezun oldukları bölümler doğrultusunda özel sektörde ve kamu alanında çalışabiliyor. Öğretim elemanlarının 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Engelliler Entegre Yüksekokulu mezunlarında yüzde 80'i bir işte, yüzde 57'si ise kendi alanında çalışıyor."

