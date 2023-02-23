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AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman? AUZEF bahar dönemi kayıt tarihleri ne zaman?

23.02.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) bahar dönemi kayıt işlemleri başladı. İstanbul Ünivesitesi'nde AUZEF'te okuyan milyonlarca öğrenci kayıt yenileme tarihlerini ve ücretlerini araştırıyor. Peki AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman? AUZEF bahar dönemi kayıt tarihleri ne zaman?

AUZEF öğrencileri, kayıt yenileme işlemi ve kayıt ücretlerini araştırıyor. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemi 5 Mart tarihine kadar devam edecek. 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ise ders ekle sil işlemleri gerçekleştirilecek. Kayıt yenileme yapacak öğrenciler, dönem ücreti ve kayıt işlemlerinin detaylarını merak ediyorlar. Peki AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman? İşte ayrıntılar...

AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AUZEF öğrencileri kayıt yenileme işlemi için araştırmalarını sürsüyor. Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle dönem harcının ödenmiş olması gerkiyor.

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Dönem harçları bankaya yatırıldıktan sonra fakültenin sayfasından ders seçimi işlemleri yapılıyor. Ders seçimi tamamlandıktan sonra kayıt işlemi de otomatikman bitmiş oluyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK

İstanbul Üniversitesi Twitter hesabından depremzede öğrencilere yönelik bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada:

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''Kayıt yenileme işlemlerimiz başlamıştır.

Depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden öğrencilerimizden 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verildi.


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