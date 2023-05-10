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AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? esinav.istanbul.edu.tr ile sonuç sorgulama

10.05.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde online olarak yapıldı. Şimdi gözler esinav.istanbul.edu.tr ile sonuç sorgulama sayfasında. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF ONLINE SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? esinav.istanbul.edu.tr ile sonuç sorgulama

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak konusu oldu.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavlarına giren kişiler konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. AUZEF sınav sonuçları tarihi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, AUZEF sınav sistemi ekranı...

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AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.

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Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

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AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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