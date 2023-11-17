AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi güz dönemi sınav sonucu sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere 2023-2024 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde yapıldı. 3 oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve konuya dair detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları için tarih verilmedi.

Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023-2024 AUZEF SINAV TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat'ta yapılacak.

AUZEF SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





