EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve final tarihleri...

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve final tarihleri...

08.05.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 29 Nisan'da başlayan ve 7 Mayıs tarihinde sona eren İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve final tarihleri...

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve final tarihleri...

AUZEF sınav sonucu tarihi sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak edildi. AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin e Sınav ekranından erişime açılacak. 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.

Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!
15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması
Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!
Anahtar Kelimeler:
auzef sınav sonuçları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!

Eğitime 'seçim' arası: 15 Mayıs için karar alındı!

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar yok mu? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları tarihi belli mi? aol.meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı

İlginizi Çekebilir

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.