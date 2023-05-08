AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve final tarihleri...

AUZEF sınav sonucu tarihi sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak edildi. AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin e Sınav ekranından erişime açılacak. 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.
Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ