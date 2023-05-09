AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sistemi ekranı ile vize sonucu sorgulama

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak edildi. AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF sınav sistemi ekranından erişime açılacak. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.
Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ