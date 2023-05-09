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AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sistemi ekranı ile vize sonucu sorgulama

09.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor. 29 Nisan'da başlayan ve 7 Mayıs tarihinde sona eren İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sistemi ekranı ile vize sonucu sorgulamaya dair detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI 2023: AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sistemi ekranı ile vize sonucu sorgulama

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından merak edildi. AUZEF sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF sınav sistemi ekranından erişime açılacak. İşte AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 29 Nisan - 7 Mayıs arasında yapıldı.

Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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