AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürüyor. Saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında yapılan sınavlar 7 Mayıs'ta tamamlanacak. AUZEF sınav sonuçları sürecin sona ermesinin ardından adayların erişimine açılacak. 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...
AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek. Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.