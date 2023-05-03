EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

03.05.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için sınav süreci 7 Mayıs tarihinde sona erecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AUZEF sınav sonuçları açıklaması için geri sayım sürüyor. Saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında yapılan sınavlar 7 Mayıs'ta tamamlanacak. AUZEF sınav sonuçları sürecin sona ermesinin ardından adayların erişimine açılacak. 2023 AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları sonuçları henüz açıklanmadı.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 7 Mayıs 23:59'a kadar devam edecek. Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI

AUZEF bahar dönemi ara sınavları saat 09:00 ile 23:59 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?
Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyorBu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor
AÖF ders geçme notu kaç? AÖF ders geçme notu kaç?
Anahtar Kelimeler:
auzef sınav sonuçları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

Bu yıl için ilk kez duyurdu! 81 ili kapsıyor

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

Eğitim öğretimde yeni dönem! 8 ilde kurulacak

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?

MSÜ TERCİH YAPMA EKRANI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ tercih nasıl yapılır?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Ayıya idam cezası verildi! Karar büyük şaşkınlık yarattı

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.