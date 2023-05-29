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AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

29.05.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav takvimi İstanbul Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklaması sonrası öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yazılı açıklamada finaller için e sınav ekranından giriş yapılabileceği ve derslere ilişkin detayların, sınav tarihleri ve oturma planının 31 Mayıs itibarıyla görüntülenebileceği kaydedildi. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2023 AUZEF sınav takvimi...

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AUZEF sınav takvimi paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için yayımlanan yazılı açıklamanın ardından "AUZEF bahar dönemi finalleri ne zaman?" sorusu internette araştırılıyor. İşte 2023 sınav takvimi ile AUZEF sınav tarihleri...

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AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, HNAGİ TARİHTE?

AUZEF sınavları 10 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.

10-11 Haziran'daki Bahar dönemi final sınavları sonrası telafi sınavları 22 – 23 Temmuz 2023 arasında yapılacak.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 2 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

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AUZEF FİNAL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır."

2023 AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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