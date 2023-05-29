AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?

AUZEF sınav takvimi paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için yayımlanan yazılı açıklamanın ardından "AUZEF bahar dönemi finalleri ne zaman?" sorusu internette araştırılıyor. İşte 2023 sınav takvimi ile AUZEF sınav tarihleri...
AUZEF sınavları 10 – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak.
10-11 Haziran'daki Bahar dönemi final sınavları sonrası telafi sınavları 22 – 23 Temmuz 2023 arasında yapılacak.
Mezuniyete üç ders sınavı ise 2 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır."