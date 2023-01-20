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AUZEF sınav tarihi belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF 2023 final takvimi

20.01.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Auzef sınav tarihi dönem sonunun yaklaşmasıyla gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)'nde okuyan üniversiteliler sınav tarihlerini merak ediyorlar. Sınavlara tarihlerin açıklanmasının ardından sınav giriş belgesi çıkartılarak giriş yapılabiliyor. Peki AUZEF sınav tarihi belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav tarihi belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF 2023 final takvimi

AUZEF sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi'nde okuyan binlerce öğrencinin en önemli konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavlarına giren öğrenciler bahar dönemi sınav tarihleri ve giriş belgelerini merak ediyorlar. AUZEF sınav takvimi 2023 belli oldu. Peki AUZEF sınav tarihi belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

2023 AUZEF SINAV TAKVİMİ BAHAR DÖNEMİ

AUZEF 2023 sınav takvimi açıklandı. AUZEF öğrencileri için 2023 bahar dönemi sınavları 20 Şubat - 24 Şubat 2023 tarihleri arasında tamamlanacak.

auzef-sınav-giriş-belgesi

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NASIL ÇIKARTILIR?

AUZEF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Final sınavları tarihi yaklaştığında sınav giriş yerleri belgesi de açıklanacaktır.

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2022?

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