EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AUZEF SINAVLARI ne zaman, online mı, yüz yüze mi? 2023-2024 AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav takvimi

AUZEF SINAVLARI ne zaman, online mı, yüz yüze mi? 2023-2024 AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav takvimi

13.10.2023 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav tarihleri takvimi, ilgili öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2023-2024 Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav takvimine ilişkin detaylar yer aldı. Öğrenciler konuya dair araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihlerde? Sınavları online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

AUZEF sınav takvimi belli oldu. Üniversitelerin eğitim döneminin başlamasının ardından sınav tarihleri de gündemde yer aldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencileri de Güz ve Bahar Dönemi sınavları tarihleri ve sınavın ne şekilde gerçekleşeceğini sorguluyor. İşte AUZEF 2023-2024 sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri açıklandı.

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı
I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

AUZEF

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı
I.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 21 Nisan 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 09 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı
I.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 14 Temmuz 2024 Saat: 15.00

auzef-sınav-giriş-belgesi

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AUZEF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor! Okullardaki ara tatile yeni düzenleme geliyor!
Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı Heyecanla bekleniyordu! Tercih sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!Milli Eğitim Bakanlığı 'hayalet' okullar için harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
auzef auzef sınav

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Sevgilisinin yanına oturdu ama... Tepki çekti

Sevgilisinin yanına oturdu ama... Tepki çekti

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.