AUZEF SINAVLARI ne zaman, online mı, yüz yüze mi? 2023-2024 AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav takvimi

AUZEF sınav takvimi belli oldu. Üniversitelerin eğitim döneminin başlamasının ardından sınav tarihleri de gündemde yer aldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencileri de Güz ve Bahar Dönemi sınavları tarihleri ve sınavın ne şekilde gerçekleşeceğini sorguluyor. İşte AUZEF 2023-2024 sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri açıklandı.

Güz Dönemi Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı

I.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 17 Şubat 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 18 Şubat 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 20 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 21 Nisan 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 08 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 09 Haziran 2024 Saat: 15.00

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı

I.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Temmuz 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Temmuz 2024 Saat: 15.00

AUZEF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

AUZEF sınavlarının nasıl uygulanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.



