YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Av dönemi 22 Ağustos’ta başlayacak

Av dönemi 22 Ağustos’ta başlayacak

MALATYA HABERLERİ  | 14.08.2020 15:30 | Son Güncelleme

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilirken, Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulması istendi.Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Merkez Av Komisyonu, Av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 2020-2021 av dönemi 22 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilirken, Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulması istendi.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Merkez Av Komisyonu, Av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili aşağıda yer alan avlanma usul ve esaslarını belirlemiştir. Alınan karar 12 Ağustos 2020 tarihli ve 31211 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Av döneminde Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulmasının istenildiği açıklamanın sön bölümünde şunlar belirtildi:
“Avın açılış ve kapanış tarihlerini, Avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, Avlanma günlerini, Avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları ,Av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, Devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, Mücadele amaçlı avlanma usulünü, belirlemiştir. Buna göre avlanma, tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da 5 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Malatya Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:34
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:29
Yatsı
20:55

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Botanik Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Temelli Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Akçadağ’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Akçadağ’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.