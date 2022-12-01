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AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandı

01.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da alışveriş merkezi önünde bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli, kaçak yollarla girdiği Gürcistan’da yakalandı.

AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandı

Arabacıalanı Mahallesi’nde bulunan AVM önünde 15 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, iki grup arasında kavga çıkmış, silahla vurulan Yaşar Metin hayatını kaybetmiş, T.T ile UN.K. isimli 2 kişi de yaralanmıştı. Olaya karıştığı tespit edilen E.D. (29) ve S.K. (18), A.A. ve S.B. tutuklanmıştı. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen cinayet şüphelisi Y.E.B. ise yakalanamamıştı.

Polis ekipleri şüphelinin kaçak yollarla Gürcistan’a girdiğini belirledi. Şüpheli, kaçak yollarla girdiği ülkede Gürcistan polisi tarafından yakalandı. Gürcistan’da tutuklanan Y.E.B.’nin kaçmasına yardımcı olan 3 kişi de Türkiye’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin sorgusuna Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde devam ettiği öğrenildi.

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