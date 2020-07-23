YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. AVM’de gergin anlar

AVM’de gergin anlar

SAMSUN HABERLERİ  | 23.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Samsun’da bir AVM alanında polise mukavemet eden iki şahıstan ruhsatsız silah ele geçirildi.Samsun’un İlkadım ilçesinde güven timlerinin şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı uygulamada bir şahıs polise direndi.

Samsun’da bir AVM alanında polise mukavemet eden iki şahıstan ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun’un İlkadım ilçesinde güven timlerinin şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı uygulamada bir şahıs polise direndi. Bulvar Alışveriş Merkezi’nde (AVM) gerçekleşen olayda kimlik göstermek istemeyen 2 şahıs timlere zor anlar yaşattı. GBT sorgusuna katılmadan oradan ayrılmak isteyen şahıslar polise mukavemette bulundu. Olay yerine çevik kuvvet, motorlu yunus ve asayiş ekip polisleri sevk edildi. Koşarak olay yerine ulaşan polisler direnen şahıslar kontrol atına alınarak üst araması gerçekleştirildi. Bir tanesi 14 yaşında olduğu öğrenilen şahısların üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:15
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:08
Yatsı
21:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Bulvar Eczanesi
Ilkadim
Dilek Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Ilkadim
Citymall Eczanesi
Atakum
Yeni Mahalle Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Samsun'da Mert Irmağı'ndaki kokuyla ilgili teknik çalışma tamamlandı

Samsun'da Mert Irmağı'ndaki kokuyla ilgili teknik çalışma tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.