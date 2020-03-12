YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. AVM’den korona virüsü önlemi

AVM’den korona virüsü önlemi

SAMSUN HABERLERİ  | 12.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Samsun’da her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM) korona virüsüne karşı ilaçlanıyor.Samsunluların buluşma noktası olan Citymall AVM, korona virüsüne karsı tedbirlerini alıyor.

AVM’den korona virüsü önlemi

Samsun’da her gün binlerce kişinin uğrak noktası olan alışveriş merkezleri (AVM) korona virüsüne karşı ilaçlanıyor.
Samsunluların buluşma noktası olan Citymall AVM, korona virüsüne karsı tedbirlerini alıyor. Açıldığı günden bu yana Samsunluların büyük ilgi gösterdiği Citymall AVM, neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemler kapsamında ilaçlama işlemlerine başladı.
Samsun şehrinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirmesini birinci esas tutan AVM yönetimi virüsle mücadele konusunda ellerinden geleceklerini yapacaklarını belirtti. İlk etapta ilaçlama işlemlerine başlayan AVM yönetimi hijyen ve temizlik konusunu gündeminin ilk sırasında tutmaya devam edeceğini ve bu doğrultuda yapılması gereken her adımı harfiyen uygulayacaklarını açıkladı.

AVM’den korona virüsü önlemi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Samsun Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
12:49
İkindi
16:06
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Derebahçe Eczanesi
Ilkadim
Güngörmüş Eczanesi
Ilkadim
Kamer Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19 Mayıs Belediyesine “Sıfır Atık Belgesi”

19 Mayıs Belediyesine “Sıfır Atık Belgesi”

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

Teknisyene Terör Propagandasından 1 Yıl Hapis Cezası Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.