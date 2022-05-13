Avni Yıldırım ve Yusuf Kangül, ilk kez verilecek WBC Türkiye Süper Orta Sıklet Şampiyonluğu için ringe çıkacaklar

Dünya Boks Konseyinin (WBC) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Süper Orta Sıklet Şampiyonluğu için Avni Yıldırım ve Yusuf Kangül, yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, profesyonel Türk boksunun zirvesindeki isimlerden Avni Yıldırım ile Almanya doğumlu genç boksör Yusuf Kangül, Türk boks tarihinde ilk kez verilecek WBC Asya ve WBC Türkiye Süper Orta Sıklet kemeri için yarın İstanbul Akatlar'da maça çıkacak.

İkili en son geçen yıl kasım ayında karşı karşıya gelmiş ve o maçı Avni Yıldırım kazanmıştı. Yarın saat 18.30'da başlayacak karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

WBC Asya ve WBC Türkiye şampiyonlukları için ayrıca Türk boksör Berkay Varol da Bosna Hersekli boksör Nikola Mrda ile diğer bir Türk boksör Bayram Malka da Bosna Hersekli boksör Slavisa Simeunovic ile maça çıkacak.

