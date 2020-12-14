Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular İzmir'e döndü

Avrupa şampiyonluğunun hedeflerinden bir tanesi olduğunu anlatan Arıcan, "Çok çalıştım, emek verdim. Bundan sonra önümüzde olimpiyatlar var. Arıcan hareketlerinin üçüncüsünü de yaptım. Dünya literatürüne giren o hareketi de Türk halkına armağan ettim. Bu şampiyonluk halkımıza armağan olsun." dedi.

Paralel barda Avrupa şampiyonluğu elde eden Ferhat Arıcan, yaptığı açıklamada, Mersin'in tarihi bir şampiyona ya ev sahipliği yaptığını, takım olarak tarihlerinde ilk kez Avrupa ikincisi olmalarının çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın sakatlığından sonraki ilk yarışma olduğunu hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

"Bu yüzden bu yarışma benim için önemliydi. Hem şampiyonluk unvanımı korumak istiyordum hem de sakatlıktan sonra birçok sporcu ve antrenör benim performansımı merak ediyordu. Ben geri döndüğümü bu madalya ile göstermiş oldum. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu unvanına sahip olduğum için de çok mutluyum. Bu benim küçüklüğümden bu yana isteğimdi. Salonda İstiklal Marşı'nı okurken aklıma Dünya Şampiyonası geldi. Bu maddiyatla ölçülecek bir şey değil. İnsana çok gurur veriyor. Türk halkına bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir sonraki Avrupa ve Dünya Şampiyonasında Türk marşını dünyaya dinletmek istiyoruz."

Çolak, destekleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

- "İkinciliğe üzülüyoruz"

Milli Takım antrenörü Yılmaz Göktekin da elde ettikleri başarıdan dolayı onurlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Ben aslanlarımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Stresli bir yarışma geçti. Son alete kadar şampiyonluğu kovaladık. Şu anda ikinciliğe üzülüyoruz. Takım halinde ikinci olduk ama 2 sporcumuz da altın madalya kazandı. Olimpiyatlardan önce bir Avrupa şampiyonası yapılacak. Takım olarak orada da iyi bir derece elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de Cimnastik Milli Takımı'nın çok önemli bir başarı elde ettiğini, İstiklal Marşı'nı okutarak devlete ve millete çok önemli bir gurur yaşattıklarını ifade etti.

