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Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

ERZURUM HABERLERİ  | 10.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Ankara ASKİ Spor Kulübünde spor hayatlarını devam ettiren Erzurum’un yetiştirdiği güreşçilerden Rahman Bilici 63 kiloda Büyükler Güreş Avrupa Grekoromen sitilde, İbrahim Bolükbaşı ise Büyükler Avrupa serbest Güreş Şampiyonasında 97 kiloda ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonasında ülkemizi ve Erzurum’u temsil edecekler

Ankara ASKİ Spor Kulübünde spor hayatlarını devam ettiren Erzurum’un yetiştirdiği güreşçilerden Rahman Bilici 63 kiloda Büyükler Güreş Avrupa Grekoromen sitilde, İbrahim Bolükbaşı ise Büyükler Avrupa serbest Güreş Şampiyonasında 97 kiloda ülkemizi temsil edecek. 10-16 Şubatta İtalya’da yapılacak Avrupa Güreş Şampiyonasında, Olimpik kategori Uluslararası hakemlerden Yusuf Sadri Kisalı görev alacak.
Erzurum Güreş İl temsilcisi Battal Alpkılıç, "Avrupa Büyükler Güreş şampiyonasında geçmişte Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı ustalarımız geçmişte Avrupa şampiyonu olmuştular. Sonra Avrupa şampiyonu güreşçimiz çıkmadı. Büyükler Avrupa şampiyonalarında Geçmişte Erzurum’u temsil eden güreşçilerimiz Ömer Çubukçu Avrupa 3., Yakup Gör Avrupa 2., Fırat Binici Avrupa 2., Raham Bilci Avrupa 3. ve Muhammet Kotanoğlu Avrupa 3. olmuştu. İnşallah İtalya’da 10-16 şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa şampiyonasında 63 kiloda Rahman Bilici, 97 kiloda İbrahim Bölükbaşı Avrupa şampiyonasında şampiyon olarak ülkemize dönerler. Avrupa Şampiyonasında Dadaş Güreşçilerimize dua edelim. Sporcumuza ve Milli Takımımıza Başarılar Diliyoruz." dedi.

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