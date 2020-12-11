MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bireysel finaller başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, genç sporcular bireysel finallerde ilk sırada yer almak için yarışacak.

Finallerde Türkiye adına Bora Tarhan ve Mert Efe Kılıçer performanslarını sergileyecek.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de müsabakalar öncesi yaptıkları konuşmalarda sporculara başarılar diledi.

