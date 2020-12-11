YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN HABERLERİ  | 11.12.2020 15:22 | Son Güncelleme

Gençler kategorisinin bireysel finallerinde Ukraynalı sporculardan Illia Kovtun altın, Volodymyr Kostiuk gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs da bronz madalya kazandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisinin bireysel finallerinde, Ukraynalı sporcu Illia Kovtun şampiyon oldu.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, genç sporcular bireysel finallerde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Sporcular; yer aleti, kulplu beygir, atlama masası, paralel bar, halka ve barfiks aletlerinde performanslarını sergiledi.

Genel tasnifte 81 bin 465 puan toplayan Ukraynalı sporcu Illia Kovtun, altın madalya kazandı. Aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 80 bin 198 puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs da 78 bin 566 puanla bronz madalya aldı.

Finallerde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Bora Tarhan, 75 bin 798 puanla 8'inci, Mert Efe Kılıçer de 75 bin 266 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

Sporcular, madalyalarını salonda düzenlenen törenle aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

Mersin Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:40
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Buket Eczanesi
Akdeniz
Güneş Eczanesi
Akdeniz
Şendur Eczanesi
Akdeniz
Seda Eczanesi
Mezitli
Yusuf Eczanesi
Mezitli
Çevik Eczanesi
Toroslar
Polat Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.