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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda beşinci gün müsabakaları tamamlandı

21.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda beşinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda beşinci gün müsabakaları sona erdi.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun beşinci gününde kadınlar epe ve erkekler flörede takım müsabakaları yapıldı.

Kadınlar epede Fransa birinci, İtalya ikinci ve Ukrayna üçüncü, erkekler flörede ise İtalya birinci, Fransa ikinci ve Polonya üçüncü oldu.

Gökçe Günaç, Aleyna Ertürk, Yağmur Sönmüş ve Damlanur Sönmüş'ten oluşan Kadın Epe Milli Takımı, 18'inci sırada yer aldı. Martino Minuto, Alp Eyüpoğlu, Batuhan Mazlumoğlu ve Alp Tuna Korkmaz'dan kurulu Erkek Flöre Milli Takımı ise organizasyonu 15'inci sırada tamamladı.

Şampiyona yarın erkekler epe ve kadınlar kılıç takım müsabakalarıyla sona erecek.

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