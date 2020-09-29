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Avrupa Spor Haftası için koştular

ERZURUM HABERLERİ  | 29.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler devam ediyor.Erzurum’da yıldız ve minik atletler Avrupa Spor Haftası için koştular.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler devam ediyor.
Erzurum’da yıldız ve minik atletler Avrupa Spor Haftası için koştular. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses nezaretinde atletizm yarışları yapıldı. Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan’ın yanı sıra antrenörler İsmail Güzeloğlu, Mustafa Esen ve Özkan Kaya’nın da görev yaptığı yarışlar Atletizm Tartan Pistte yapıldı. 50’ye yakın yıldız atlet kız ve erkek olmak üzere Avrupa Hareketlilik haftasında koşarak, hem insanları spora teşvik ettiler. Hem de hareket ederek sağlıklı kalınabileceğine dikkat çektiler.
GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, yıldız atletlere koşuya katılımları için teşekkür ederken, dereceye giren atletleri kutladı.

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