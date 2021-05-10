Avrupa Süper Ligi İngiltere basınında: 'Futbolda deprem etkisi yaratabilir'

İngiliz basını, İngiltere Premier Ligi'in önde gelen 6 kulübünün de kurucuları arasında olduklarını açıkladığı Avrupa Süper Ligi'yle haber ve analizlere geniş yer ayırdı.

'**Futbolda kargaşa**'

Guardian, Yeni Süper Lig planının futbol takviminde yapılan en büyük değişikliklerden biri olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nin geleceğini tehlikeye attığını yazdı; "Sadece bu değil, plan kulüp sporunun yapısında deprem etkisi yaratabilir. İngiltere'de Premier Lig, kulüplere, 'geri dönülemez bir zarara neden olmadan önce bu plandan vazgeçmeleri' çağrısında bulundu."

Açıklamanın Avrupa futbolunda çalkantı yarattığını yazan Guardian ,12 kurucu takım arasında yer almayan Fransa'dan Paris Saint-German ile Almanya'dan Bayern Münih'in henüz Süper Lig'e imza atmadıklarını açıkladıklarına da dikkat çekti.

Guardian, Manchester United'in eski menajeri Sir Alex Ferguson'un "Bu adım, Avrupa'da 70 yıldır süren kulüpler futbolundan da uzaklaşmaktır" yorumuna yer verdi.

The Times, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın tepkisini öne çıkardı. Johnson Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz... İlgili kulüpler bu konuda yeni bir adım atmadan önce taraftarlarına ve futbol camiasına açıklama yapmalıdırlar" dedi.