Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

2025 yılının şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zubkov, Trabzonspor formasıyla çıktığı 57 karşılaşmada 12 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

ZUBKOV VEDAYA HAZIRLANIYOR

Bordo-mavili takıma hücum hattında önemli katkılar sağlayan Ukraynalı oyuncunun, kariyerine Yunanistan'da devam etmesi bekleniyor. İki kulüp arasında yürütülen görüşmelerde önemli mesafe alınırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

AEK ATİNA İLE RESMİ SÖZLEŞME

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından Zubkov'un sağlık kontrollerinden geçerek AEK Atina ile resmi sözleşme imzalaması beklenirken, Trabzonspor cephesinden de transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır