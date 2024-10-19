Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ve kardeşinin feryatları yürekleri sızlattı! 'Bu yaptığın son şakaydı'

Avrupa Yakası, Bana Bunlarla Gel, Yahşi Cazibe ve son olarak Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vural Çelik 17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde hayata gözlerini kapadı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ünlü ismin ölüm nedeni ise kalp krizi olarak belirlendi. Vural Çelik'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Vural Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

'BU YAPTIĞIN SON ŞAKAYDI'

Çelik'in Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından hiç ayrılmadı. Ünlü oyuncunun tabutuna sarılan kız kardeşi 'Ne olur kalk abim. Bu yaptığın son şakaydı' diyerek ağladı.

Cenazeye katılanlar arasında Ceyhun Fersoy, Birol Güven, Sarp Apak ve Yavuz Seçkin de vardı..

'YALNIZLIĞI KENDİ SEÇTİ'

Ceyhun Fersoy, "Evinde bir video paylaşmıştı. 'Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye bir video paylaşmıştı. Yalnızlığı kendi seçti ama... Biz sürekli onunla konuşuyorduk. 'Hadi abi hiç değilse hayatında bir nefes birisi olsun. Elini tutacak, birlikte zaman geçirebileceğin birisi olsun diye ama... Mekanı cennet olsun" dedi.

'VURAL ÇOK YALNIZDI'

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu." diye konuştu.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun 'Hepimiz çok üzgünüz. Ama kader... Kaderi böyleymiş. Vadesi bu kadarmış. Nur içinde yatsın. Çok seviyorduk onu.' diye konuştu.