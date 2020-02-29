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Avrupa'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Çanakkale sahiline geldi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.02.2020 15:04 | Son Güncelleme

Fırtına nedeniyle denize açılamayan göçmenler, sahilde bekleyişe geçti

ÇANAKKALE (AA) - Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geldi.

Midilli'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler, dünden bu yana Yeşil Liman, Babakale, Kadırga Koyu ve Sokak Ağzı gibi noktalarda toplanıyor.

Bugün de aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 düzensiz göçmen, Sokak Ağzı bölgesine geldi.

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle göçmenler, denize açılamayınca sahil bölgelerinde bekleyişe geçti.

Düzensiz göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Ayvacık çanakkale düzensiz göçmen

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