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Avrupa'ya ihraç edilen "Edirne Çeribaşı" kirazının hasadı başladı

13.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Enez ilçesinde dörtte üçü ihraç edilen "Çeribaşı" kirazının hasadı başladı.

Çeribaşı köyünde yaklaşık 10 gün sürecek hasat döneminde üretici 500 dönümdeki ağaçlardan kirazları toplamaya başladı.

Eriğe benzer sert kabuğu ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen kirazlar ihraç için aracı firmalar tarafından alınıyor.

"KİRAZIMIZIN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"

Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2006 yılında 100 ağaçla başladıkları kiraz üretimine 500 dönümde yaklaşık 20 bin ağaçta devam ettiklerini söyledi.

Meriç, dörtte üçü ihraç olan kirazın yıllık üretiminin iklim şartlarına göre 300 ton civarı olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin en iyi kirazını üretiyoruz" iddiasında olduklarını ifade eden Meriç, "Kirazımızın kalitesi tartışılmaz. Ürünlerimiz Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ürünümüzü ihraç ediyoruz." dedi.

Üretici Şükran Taban, yaklaşık 20 yıldır kiraz üreticisi olduğunu ifade etti, bu yıl mevsim şartlarına bağlı hasadın biraz geç başladığını belirtti.

Kirazın dayanıklı ve kaliteli olması nedeniyle tercih edildiğini söyleyen Taban, "Hem ülke ekonomisine katkımız oluyor hem de hasat zamanı etraf köylerden işçiler toplamaya geliyor bir istihdamda oluşturuyor." dedi.

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