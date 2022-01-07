Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ta 3 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, takımdaki 3 sporcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımımıza uygulan PCR testleri sonucunda 3 oyuncumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Sporcularımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadesi yer aldı.



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