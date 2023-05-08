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Avusturya'da yaşayan gurbetçiler depremzede çocuklara 10 bin oyuncak dağıttı

08.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya'da yaşayan bir grup gurbetçi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 10 bin çocuğa oyuncak dağıttı.

Avusturya'da gurbetçilerin kurduğu All For One Avusturya Gönüllüleri (AFO Austria), depremin etkilediği 11 ili gezerek, çadır ve prefabrik kentlerde yaşayan çocuklara oyuncakları ulaştırdı.

AFO Austria Başkanı Sevim Sevinç, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra öncelikli olarak vatandaşların gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Deprem bölgesinde 30 tır kuru gıda ve hijyen malzemesi dağıttıklarını aktaran Sevinç, "Depremlerden etkilenen çocuklarımızın da moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Çocuklarımıza bir nebze moral olsun ve onlar gülsün diye oyuncak dağıtımı yapmaya karar verdik. Depremin etkilediği kentlerde özellikle çadır ve prefabrik kentleri ziyaret ederek, oyuncaklarımızı çocuklara ulaştırdık." dedi.

AFO Austria Adıyaman Temsilcisi Mehmet Özdemir ise kendisinin de Adıyaman'da yaşayan bir depremzede olduğunu, 5 çocuğunun depremlerden etkilendiğini söyledi.

Özdemir, "Depremden sonra 70 gün çadır kentte yaşadık, oradaki çocukların gülmesi ve deprem psikolojisini üzerinden atması için Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızdan destek istedik. Onlar da sağ olsunlar 10 bin oyuncak gönderdiler. Çocuklarımızın depremin etkilerini üzerinden atması ve yeniden gülümsemesi için onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Avusturya oyuncak

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