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Ayağı kopan katır tedavi altına alındı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 06.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, bir ayağı kopmuş halde bulunan katır tedavi altına alındı.Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde vatandaşlar yol kenarında ayağı kopmuş halde bir katır buldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, bir ayağı kopmuş halde bulunan katır tedavi altına alındı.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde vatandaşlar yol kenarında ayağı kopmuş halde bir katır buldu. Vatandaşlar durumu veteriner hekim olan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan’a bildirdi. Olay yerine gelen İnan, yaralı hayvana tedavi etti.
İnan, bölgede başıboş gezen katırların bir hayli fazla olduğunu söyledi. Katırların farklı sebeplerle yaralandığını kaydeden İnan, "Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız bizi ediyor. Konuyu duyar duymaz hemen müdahale ediyoruz. Hayvanlara sahip çıkarak tedavi ediyoruz. Tedavi süreçleri bittiğinde tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz" dedi.
Yaralı katırı veteriner hekime bildiren vatandaşlar, "Katır yol kenarında ayağı kopmuş şekilde bekliyordu. Yere düşecek kadar halsiz ayağı kesik halde duruyordu. Ayağının nasıl koptuğunu kimse bilmiyor" diye konuştu.
Ekipler tarafından barınağa taşınan yaralı hayvanın tedavisine burada devam edileceği kaydedildi.

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