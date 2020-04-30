Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Trabzon’da, hastanede çıkan olayların ardından çıkarıldığı mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilen şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde akciğer kanseri tedavisi gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastanedeki izole alanda tutulan Tahsin A. (65), geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybetmesinin ardından oğulları ve yakınları sinir krizi geçirmiş, zorla izole alana girmiş, doktor ve güvenlik görevlileriyle tartışmışlardı.

Hastanede doktorla ve güvenlik görevlileriyle tartışan İhsan A. (35), iddialara göre, doktor Esra Ersöz Ergenç (35) ve güvenlik görevlilerine eline aldığı oksijen tüpünü göstererek hakarette bulunmuş ve tehdit etmişti.

‘Beyaz kod’ sonrası gözaltına alınmıştı

Hastane personeli, yaşanan olayın ardından ‘beyaz kod’ vermiş ve olay yerine gelen polis ekipleri İhsan A.’yı Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne götürmüştü. Doktor Genç’in şikayetçi olduğu şahıs, polise verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmış, Genç de twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek duruma tepki göstermişti.

Daha sonra, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı hastanenin kamera kayıtlarını inceletip, İhsan A.’nın yeniden gözaltına almıştı. Taksim Polis Merkezi Amirliği’ndeki nezarette gözaltında tutulan şahıs, Trabzon Adliyesi’nde Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından adli kontrol getirilmesi talebiyle nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.