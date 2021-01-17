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Ayakkabı boyacılığından sanatçılığa

17.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Yeşilhisar’da ayakkabı boyacılığı, hamallık ve tuvalet temizliği gibi işler yapan Armağan Kaya sesinin keşfedilmesi sonucu ses sanatçısı oldu.45 yaşında olan Armağan Kaya, " Ben annesiz babasız büyüdüm, ayakkabı boyacılığı yaptım, hamallık yaptım, tuvalet temizleme işi yaptım yapmadığım hiç bir iş kalmadı.

Yeşilhisar’da ayakkabı boyacılığı, hamallık ve tuvalet temizliği gibi işler yapan Armağan Kaya sesinin keşfedilmesi sonucu ses sanatçısı oldu.
45 yaşında olan Armağan Kaya, " Ben annesiz babasız büyüdüm, ayakkabı boyacılığı yaptım, hamallık yaptım, tuvalet temizleme işi yaptım yapmadığım hiç bir iş kalmadı. Sonrasında ise sesim keşfedildi" dedi.
7 tane klipinin ve eserlerinin bulunduğunu söyleyen Armağan Kaya, "Pandemi sürecinde yazdığım çok güzel eserler oldu. Dinleyenler çok beğendi, halk arasında bayağı rağbet gördü. Kliplerimi beğenen ve düşüncelerini bana ileten müzik severlere teşekkür ederim" diye konuştu.
’Dandini Dandini’ isimli klipin pandemi döneminde yaşananlarla ilgili olduğunu anlatan Kaya, "Pandemi parçasının özetini kısaca açıklayayım; dekoti çikoti ettiniz kısmı Japonların ve Çinlilerin ne konuştuğunu anlamadığım için onlara sinirlendim dekoti çikoti ettiniz dedim. Dandini dandini deyip bizi eve esir ettiniz, uyuttunuz dedim ve birleştirdim güzel bir eser çıktı. Parça baya sevildi, halk arasında baya izlendi ve rabet gördü, gerçekten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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