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Ayasofya için tatlı ikramı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşa tatlı ikram edildi.İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami’de kurulan stantta cuma namazı sonrası ikram yapıldı.

Ayasofya için tatlı ikramı

i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşa tatlı ikram edildi.
İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami’de kurulan stantta cuma namazı sonrası ikram yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ismini alan ibadethanede 86 yıl sonra kılınacak ilk cuma namazı sevinci insanlarla paylaşıldı. Namaz sonrasında stantlardan vatandaşlara dondurma, su ve tatlı ikramı yapıldı.
Asılan bir pankartla da günün anlamına değinildi. Pankartta, “İstanbul’un İslam olmasının sembolü, ecdadımız Fatih’in emaneti, Ayasofya’nın aslına rücu ettiği, biletle değil abdestle girildiği bir gün” sözleri yer aldı.

Ayasofya için tatlı ikramı

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İkindi
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