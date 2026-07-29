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Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Yaşanan elim olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı'dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu
Doğukan Akbayır

MasterChef programındaki başarılı performası sonrası birinci olan Eren Kaşıkçı'dan kahreden bir haber geldi. Kaşıkçı bugün evinde ölü bulundu.

Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı dan kahreden haber! Evinde ölü bulundu 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaşıkçı'nın acı kaybı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Eren Kaşıkçı, 32 yaşındadır ve aslen Tokatlıdır. Yarışmaya Çanakkale Gökçeada'dan katılan Masterchef Eren, İstanbul'da uzun süre otellerde çalışıp daha sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir.

MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını belirtmişti.

Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, Gökçeada'da sörf otelinde şeflik yapıyor. Instagram hesabı 306 bin takipçisi olan Eren Kaşıkçı 'kizilsakalinmutfag' adlı hesabı kullanmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Eren Kaşıkçı
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