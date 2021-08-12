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Ayasofya Kurmaca Hikaye Yarışması'nın kazananları belli oldu

12.08.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada birincilik ödülünü "Ayasofya'nın Gölgesinde Dört Mevsim" isimli hikayesiyle Osman Gökçeer kazanırken, "Dehliz" hikayesiyle Utku Genç ikinci, "Sofya'nın Uyanışı" ile İlknur Bulut üçüncü oldu

İSTANBUL (AA) - Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Ayasofya Kurmaca Hikaye Yarışması'nın kazananları açıklandı.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, toplumun "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" hakkında bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltmek, konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak amacıyla düzenlenen Ayasofya Kurmaca Hikaye Yarışması ve Kitap Lansmanı etkinliği derneğin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Kurmaca Hikaye Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından onlarca başvuru geldi. Jüri değerlendirmesi sonucu finale kalan 12 hikaye arasından ilk 3'e giren hikayelere toplamda 9 bin liralık ödül verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü "Ayasofya'nın Gölgesinde Dört Mevsim" isimli hikayesiyle Osman Gökçeer kazanırken, "Dehliz" hikayesiyle Utku Genç ikinci, "Sofya'nın Uyanışı" ile İlknur Bulut üçüncü oldu.

- "Tarihe not düşmek adına düzenledik"

Etkinlikte konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, tarihe not düşmek adına düzenledikleri etkinlikte çok önemli kazanımlar elde ettiklerini bildirdi.

Gecede, hikayeleri ilk üçe giren yazarlar değerlendirmelerde bulundu.

Yarışmayı kazananlara ödüller Genç MÜSİAD Başkanı Akbal, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri tarafından takdim edildi.

Kısa süre önce "Doğaya Nefes Ol" kampanyasını başlatan Genç MÜSİAD, törenin sonunda jüri üyeleri eğitimci-yazar Erhan Erken, araştırmacı-yazar Melike Günyüz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına 10 adet fidan bağışında bulundu.

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