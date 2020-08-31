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“Ayasofya ve Fetih” makale yarışmasının kazananları belli oldu

KONYA HABERLERİ  | 31.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerin Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya’yı daha yakından tanımaları amacıyla lise öğrencileri arasında düzenlediği “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışmasının kazananları belli oldu.Büyükşehir Belediyesi’nin Konya merkez ve ilçelerinde eğitim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışması sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, gençlerin Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya’yı daha yakından tanımaları amacıyla lise öğrencileri arasında düzenlediği “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışmasının kazananları belli oldu.
Büyükşehir Belediyesi’nin Konya merkez ve ilçelerinde eğitim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Ayasofya ve Fetih” konulu makale yarışması sonuçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yoğun katılımla gerçekleşen, birbirinden özel makalelerin yer aldığı yarışmaya katılan bütün öğrencilere teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın mutluluğunu bizler gibi gençlerimiz de en derin duygularla yaşadı. Bizler de gençlerimizin Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya’yı daha yakından tanımaları, sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmeleri, bilgilerini makale yazarak ve araştırma yaparak pekiştirmeleri, özgüvenlerini artırmaları amacıyla ’Ayasofya ve Fetih’ konulu makale yarışması düzenledik. Birbirinden güzel makaleleri bizlerle buluşturan bütün gençlerimizi kutluyorum. Kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyor, gelecek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Konya merkez ve 28 ilçedeki çok sayıda lise öğrencisinin katıldığı yarışmada, jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda; Sena Sevim Yavcuşar birinci, Hasan Alperen Tuncer ikinci, Furkan Eren Arslan ise üçüncü oldu. Ödüllü olarak gerçekleşen makale yarışmasında, birinci seçilen makale sahibine; 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL ve üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek.

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