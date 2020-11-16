Aycan Yanaç, Fenerbahçe hayalini açıkladı! ''Alo Aycan, gel...''

Survivor 2020'de gösterdiği performans ile ünlenen futbolcu Aycan Yanaç, Fenerbahçe hayaliyle ilgili Başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu.Açık çağrıda bulunan Aycan Yanaç, "Fenerbahçe'de oynamak en büyük hayalim. İnşallah Kadın Futbol takımı kurulur ve ben de hayalimi gerçekleştiririm. Beklentim her gün var gerçekten. İnşallah bir gün olur. Heyecandan konuşmakta zorlanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ALO AYCAN, GEL..."

Sözlerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, "Survivor'da Ali Koç'tan selam geldiğini söylemişti Acun Ilıcalı. Tabii henüz telefon gelmedi ve çok işi vardır. Ben bekliyorum. İnşallah bir gün arar. Alo Aycan, gel der. Takımı kurduk der." dedi.

"BİZ ZATEN BU SENE ŞAMPİYONUZ"

Aycan Yana, "Biz zaten bu sene şampiyonuz. İnanıyoruz şampiyon olacağımıza. Konyaspor maçına gittiğimde çok ilgi gördüm ama kaybettik. Beşiktaş maçına da gideceğim. İnşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.



