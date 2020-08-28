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Aycan Yanaç Gaziantep ALG Spor'da

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.08.2020 20:30 | Son Güncelleme

Milli futbolcu, takımla ilk idmanına çıktı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor, milli futbolcu Aycan Yanaç'ı transfer etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uzun süredir Aycan Yanaç ile yapılan görüşmelerin ardından transferin gerçekleştiği bildirildi.

Transferin hayırlı olması dilenen açıklamada, Aycan'ın ALG Spor formasıyla fotoğrafı da paylaşıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı forması da giyen 21 yaşındaki Aycan Yanaç, imza töreninin ardından takımla beraber ilk idmanına da çıktı.

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