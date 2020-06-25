Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, fatura borcuna 9 aya varan taksit imkanı sağlıyor

Aydın, Denizli, Muğla’da hizmet veren Aydem Elektrik Perakende ve İzmir, Manisa’da hizmet veren Gediz Elektrik Perakende, pandemi döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksitle fatura ödeme imkanı sunuyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilerin, Müşteri İlişkileri Merkezlerinden veya Online İşlemlerden kolaylıkla taksitlendirme işlemi yapabilecekleri bildirildi.

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik tedarik faaliyetlerini sürdüren, 5 milyon müşterisine hizmet sunan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, içinde bulunulan zorlu dönemde müşterilerine önemli bir kolaylık sağlıyor.

Yapılan açıklamada, haziran ayında başlayan normalleşme sürecinin kademeli şekilde 1 Temmuz 2020 itibarıyla tamamlanacağı ve enerji sektörünün eski işleyişine geçeceği belirtilerek, Covid-19 döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterilerin 1 Temmuz’dan önce Müşteri İlişkileri Merkezlerinden veya Online İşlemler üzerinden fatura borçlarını kredi kartına 9 aya varan taksitlendirmeyle ödeyebilecekleri vurgulandı.



