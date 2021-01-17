Aydemir 2021 Erzurum yatırım programını paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İman varsa imkan da vardır’ hakikatinin salgın sürecinde bir kez daha kaydedildiğine dikkat çekerek, zorunlu kısıtlamalar, baş gösteren sosyal ve ekonomik sorunlara rağmen Erzurum’da yatırım ortamı performansında yükselişin devam ettiğini belirtti.

2021 Yılı Yatırım Programı

Milletvekili Aydemir, 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde Erzurum’un yine en fazla yoğunlaşılan ve hayata geçirilecek proje sayısının en yüksek sayıda olduğu iller arasında yer aldığını açıklayarak, kırsal kalkınmadan şehirciliğe, ulaşım ve bilişimden sağlık ve eğitime, spordan turizme kadar her alanda ilin yatırımda cazibe merkezi konumunda bulunduğunu vurguladı.

‘Ameller niyetlere göredir’

Milletvekili Aydemir, Erzurum’un hizmetler sektörü yanı sıra ekonomik iş ve yatırım sayısı düzeyinde dikkat çekici bir artış süreci yaşadığını aktararak, ‘Ameller niyete göredir’ hadisi şerifi bizim ülke, bölge ve ilimize yaklaşımımızın kaydıdır. Niyet hayır olunca akıbet de hayır oluyor. Erzurum’un kendi beşeri ve ekonomik değerleri üzerindeki yükselişinin sırrı budur. ‘ dedi.

Aydemir İlçe Çalışmalarını Sürdürdü

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum alan çalışmalarını Oltu, Tortum, Uzundere, Aziziye ve kent merkezinde sürdürdü. İlçelerde 2021 yılı vizyonu çerçevesinde yatırım çalışmalarının ele alındığı ziyaretlerde, vatandaşların beklentileri, salgın sürecindeki gelişmelere yönelik tespitleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abidevi Devlet Adamlığı

Yüksek sosyo ekonomik ahenk ve ritmin, salgının olumsuzluklarına rağmen artarak yaşama aksettirildiğini, vatandaşın gündelik hayatında aksama olmaması için ciddi önlem ve tedbirler alındığı, çalışanlar ile esnaf ve sanatkar kesiminin sosyal koruma kalkanıyla desteklendiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Sürecin başarıyla yönetilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve abidevi devlet adamlığının eseridir. ‘ dedi.

‘TÜRKİYE İÇİN DURMAK YOK, YOLA DEVAM’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgın sürecinde de eşsiz bir yönetim üslubu ve ufuk belirleyiciliğiyle Türkiye’yi Dünya’da gıpta ile bakılan bir ülke konumuna kavuşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz yatırımlarla, ‘durmak yok, yola devam’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda pozitif bir süreç yaşıyor’ paylaşımında bulundu.

Dünyada Salgın, Türkiye’de Yatırım

Küresel ölçekte, salgının tüm ekonomik iş ve hizmetleri durdurmasına rağmen Türkiye’de ulaştırma, savunma sanayi, OSB’ler ölçekli imalat sanayi, enerji, eğitim, sağlık başta olarak yatırımlarla gündeme geldiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Süreci ülke sevdasıyla okuyanlar AK Parti, Cumhur İttifakı bağlamında hakkı teslim edeceklerdir. Nitekim Dadaşlar bu noktada kendilerine has vefa yaklaşımıyla başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza dualarıyla destek olmaktadır’ yorumunu yaptı.

Aydemir’den Oltu Ziyareti

Saha çalışmaları düzeyinde ilçe ziyaretlerine aralıksız devam eden Milletvekili Aydemir, istişare çalışmalarında sosyal ve ekonomik tespitlerini paylaştı. Oltu’da gerçekleştirilen AK Parti ilçe Yönetim Kurulu toplantısına katılan Milletvekili Aydemir, Oltu ve hinterlandındaki yatırım çalışmaları hakkında bilgi aldı, 2021 yılı yatırım programı içeriğini paylaştı.

Aydemir’den Tortum Buluşması

Alandaki çalışmalarını Tortum’da devam ettiren Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe Başkanlığında partililerle istişare etti, Derekapı’da muhtarlarla buluşarak kırsal kalkınma destekleri ve 2021 yılı planlı çalışmaları, programa alınan altyapı yatırımları hakkında bilgi aktardı, muhtarların taleplerini dinledi.

Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Tortum ziyaretimizde fedakârlık timsali teşkilat mensuplarımızla, muhtarlarımızla bir araya gelip ilçemize dönük yaşananları gözden geçirdik. Muhalefetin iftira, yalan ve dedikodu üreten tarzına vurguda bulunup, hız kesmeden çok daha gayret üzere olmamız gerektiğine işaret ettik.’ dedi.

Tortum’da Yerel Kalkınma

AK Parti il Teşkilatı yöneticileri, AK Parti Tortum ilçe Başkanı Hasan Yazıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Tortum Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Başkan Muammer Yiğider’den yerel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Aydemir, ‘Bu eşsiz ilçemizde yüzde 90’ı aşan ak teveccühü firesiz hale getirmeyi hizmetlerimizle temin gayretinde olacağız. ‘ açıklamasını yaptı. Aydemir, AK Heyetle birlikte Tortum Kaymakamı Okan Daştan’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu

Aydemir’den Uzundere Çalışması

Alandaki çalışmalarına Uzundere’de devam eden Milletvekili Aydemir, AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi, ilçe muhtarlarıyla yerele yönelik değerlendirmelerde bulundu. Uzundere MHP ilçe Başkanlığına konuk olan Milletvekili Aydemir, ilçede kaydedilen yatırım ve hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Uzundere AK Parti Teşkilatında partililerle buluşan Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakı dayanışma ruhuna dikkat çekerek, ‘Önce Vatan, Önce Türkiye’ hassasiyetini paylaşan herkese müteşekkir olduklarını beyan etti.

Aziziye’de Yatırım Gündemi

Tortum ve Uzundere çalışmaları sonrasında Aziziye ilçesine konuk olan Milletvekili Aydemir, Belediye tarafından yürütülen, ilçe jeotermal kaynaklarının ekonomi ve turizme kazandırılmasını amaçlayan Ilıca Aqua Park Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Muhammet Cevdet Orhan’la birlikte proje alanında değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye Belediyemizin ve dadaş gönüllü yatırımcı kardeşlerimizin çabalarıyla Aziziye ilçemizde muhteşem bir yatırım öne çıkıyor. Ilıca Aqua Park Projesi az zaman sonra bitiyor ve asgari 100 insanımız iş, aş sahibi oluyor. Bu güzelliği yerinde görmek yüreğimize ferahlık yükledi.’ ifadesini kullandı.

Aydemir Atatürk Lisesi’nin Konuğuydu

İlçe çalışmaları akabinde kent merkezinde bulunan Atatürk Lisesi’ni ziyaret eden Milletvekili Aydemir, okul müdürü Erhan Gürbüz ve eğitimcilerden uzaktan eğitim yaklaşımı hakkında bilgi aldı. Atatürk Lisesinin il eğitim imajında farklı ve özgün bir yer ve öneminin bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, okul yönetimince gerçekleştirilen projeler, fiziki eğitim ortamını daha da işlevsel hale getiren çalışmalar hakkında bilgi edindi.

